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Юрист оценила упрощенный порядок получения вычета из НДФЛ на покупку жилья

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Упрощенный порядок получения вычета из НДФЛ на покупку жилья позволит сократить довольно большой документооборот, заявила «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и Партнеры», адвокат Юлия Лялюцкая в пятницу, 21 мая.

С 21 мая россияне смогут получить вычет из налога на доход физических лиц (НДФЛ) по расходам на приобретение жилья, земельного участка и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощенном порядке. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале нормативно-правовых актов.

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В то же время адвокат призвала государство обратить внимание и на другие виды налоговых вычетов. По ее словам, социальные вычеты на учебу и лечение россияне предпочитают вовсе не оформлять из-за несоответствующих реальным расходам сумм.

«Например, вычет на лечение, за исключением дорогостоящего, можно получить в сумме не более 15 600 руб. в год — это 13% от максимально допустимой государством суммы расходов на лечение. Вычет на обучение детей допустим в размере 6 500 руб — 13 % от максимально допустимой по закону суммы затрат в 50 тыс. рублей», — сказала управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и Партнеры».

Вычет на собственное обучение и обучение братьев, сестер составляет 15 600 рублей — 13 % от суммы 120 тыс. рублей в совокупности с другими социальными вычетами, сказала Лялюцкая.

«То есть предполагается, что сегодня налогоплательщик разумно может потратить на себя не более 120 тыс. рублей в год. Сюда включается и добровольное медицинское страхование, и отдельные расходы на лечение, добровольное пенсионное страхование, обучение и повышение квалификации. И 50 тыс. рублей в год на обучение ребенка и только по очной форме обучения. И получить возврат уплаченных налогов на сумму 22 100 рублей», — сказала адвокат.

Эти цифры не индексировались долгие годы и требуют обновления, заключила специалист.

Чтобы получить необходимый вычет по упрощенной системе, следует оформить заявление налогоплательщика на сайте ФНС. Процесс проверки данных составляет один месяц вместо трех, а денежные средства будут возвращены за 15 дней, а не за 30, как это было раньше. Сам механизм получения вычета предполагает подачу налоговой декларации с документами, которые подтверждают право на вычеты, исходя из итогов налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.

Сроки проверки предоставленных документов сократятся с четырех до полутора месяцев, а отследить соответствующий процесс можно через личный кабинет на сайте ФНС. Посредством автоматизированной информационной системы налоговики будут проверять декларацию, следовательно, заполнять ее налогоплательщику не придется.

Соответствующий закон об упрощении получения вычета 20 апреля подписал президент России Владимир Путин.

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