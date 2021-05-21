«Аэрофлот» из-за сбоя задержал более 110 рейсов в Шереметьево

В международном аэропорту Шереметьево на вылет и прилет в пятницу задержали более 110 рейсов «Аэрофлота». Это следует из онлайн-табло вылета «Яндекс.Расписания» 21 мая.

Рейсы задержаны из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика IT-услуг, говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.

Источник «Известий» в Шереметьево подтвердил, что в системе регистрации авиакомпании произошел сбой.

Отмечается, что «возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов».

В компании просят пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло воздушных гаваней.

Ранее, 18 мая, «Известия» сообщали, что пилоты и бортпроводники «Аэрофлота» заявили об ущемлении своих прав после введенного запрета брать с собой в рейсы багаж весом 23 кг. Об этом говорится в письме президента Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игоря Дельдюжова главе авиаперевозчика Михаилу Полубояринову.

Ранее в тот же день «Известия» писали, что с 13 мая членам экипажа «Аэрофлота» можно летать только с ручной кладью в 10 кг. Собеседники издания в компании рассказали, что решение обусловлено борьбой руководства с перевозкой сотрудниками товаров в интересах третьих лиц.