Япония опасается применять вакцину AstraZeneca до изучения данных о тромбозе

Япония отложила применение вакцины от компании AstraZeneca. Сначала минздрав страны изучит зарубежные данные о препарате. Кроме того ученые установят, каким возрастным категориям может подойти AstraZeneca. Осторожность связана с данными о тромбозах у людей, привитых этим препаратом.

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