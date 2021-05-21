Трое пострадали при столкновении лося с машиной в Коми

В Коми в Корткеросском районе произошло ДТП с участием лося. Животное попало под колеса Lada XRAY около 22 часов 20 мая. Три человека пострадали. О состоянии лося сообщений не было.

Как пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД МВД по Коми, автомобиль под управлением 56-летнего мужчины двигался со стороны Сыктывкара в Усть-Кулом. На 36-м км дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск водитель сбил лося, неожиданно выбежавшего на проезжую часть. После этого автомобиль съехал на проезжую часть и перевернулся.

В результате ушибы и травмы получили две женщины – пассажиры автомобиля, а также его водитель. Одной женщине потребовалась госпитализация. В ГИБДД сказали, что от более тяжких травм пострадавших спасли ремни безопасности.

20 мая сообщалось, что в Рязанской области произошло ДТП с участием лося. После удара о животное машина загорелась. Есть один пострадавший.