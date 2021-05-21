Песков назвал фейковые новости оружием против России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что фейковые новости применяются как оружие против России. Об этом он заявил в пятницу, 21 мая, на просветительском марафоне «Новое знание».

По словам Пескова, фейкньюс могут спровоцировать беспорядки в любой стране, манипулировать рынками. Поэтому в стране идет активная борьба против подобных ложных утверждений.

«Самый страшный вид фейков — это сгенерированные. Это оружие которое может испортить отношения между государствами, испортить бизнес. Это то, с чем надо бороться и то, что мы категорически не приемлем», — заявил он.

Также пресс-секретарь выделил фейковые утверждения ковид-диссидентов. По словам Пескова они являются вредными, так как многие доверчивые люди не вдумываются в суть информации и воспринимают ее как первоисточник, что может привести к тяжелым последствиям.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что Роскомнадзор за прошедшие месяцы ткущего года ограничил доступ к 477 материалам с недостоверной информацией.

При этом если в прошлом году большинство закрытых ссылок содержали фейки о коронавирусе, то в этом году лидирует финансовая тематика.