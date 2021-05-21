За 9 дней падения биткоина криптомиллиардеры потеряли $15,5 млрд

Криптомиллиардеры потеряли $15,5 млрд за 9 дней. Всему виной — падение биткоина, передает телеканал «Известия». Самые сильные потери понес основатель Alameda Research. Состояние Сэма Бэнкман-Фрида снизилось с $16,7 млрд до $11,5 млрд. Долларовым миллиардером перестал быть Виталий Бутерин. Выходец из России — соавтор блокчейн-платформы Ethereum.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.