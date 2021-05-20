Трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят в III квартале этого года

В Екатеринбурге в III квартале 2021 года планируют запустить трамвайную линию до города Верхняя Пышма. Об этом ИА «Ура.ру» рассказали в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

Концессионное соглашение о создании трамвайной линии подписали министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и гендиректор компании «Верхнепышминский трамвай» Максим Коготков. Также на церемонии присутствовал губернатор Евгений Куйвашев и гендиректор Трансмашхолдинга Кирилл Липа.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,9 млрд рублей. Инвестор обещает полностью завершить строительство в течение года.

Ожидается, что время в пути между Екатеринбургом и Верхней Пышмой составит 20–30 минут.

«Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала», — оценил губернатор.

Изначально завершить строительство трамвайной ветки планировали еще в 2020-м. Как объясняли тогда в мэрии Екатеринбурга, задержка возникла из-за особенностей бюджетного планирования в непростой год.