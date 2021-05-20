Участники автопробега «Дорогами Победы» завершили эстафету возложением цветов

В Ростове-на-Дону финишировал автопробег «Дорогами Победы». Участники эстафеты приехали к мемориалу «Самбекские высоты». В память о погибших воинах к монументу возложили цветы. Эстафета приурочена к 80-летию со дня начала войны, сообщает телеканал «Известия». В автопробеге участвовали десятки человек из южных городов страны.

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