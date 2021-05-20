В российских школах продолжаются массовые проверки мер безопасности

Школы Мытищ успешно прошли проверки, незнакомцев в них не пустят. В России продолжаются рейды по детским учебным заведениям, сообщает телеканал «Известия». Тесту подвергли тревожное оповещение, контрольно-пропускные пункты и прочие системы безопасности. Цель проверок — не допустить повторения казанской трагедии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.