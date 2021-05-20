После побед на чемпионате Европы российские пловцы готовятся к Олимпиаде в Токио

Российские пловцы вовсю готовятся к Олимпиаде в Токио. Свою сноровку спортсмены оттачивают на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования в Будапеште уже принесли 14 золотых медалей в копилку нашей сборной, сообщает телеканал «Известия». Так, российские синхронисты одержали на чемпионате шесть побед.

«Все ждут с нетерпением Олимпийские игры. И, конечно, те соревнования, которые сейчас прошли и проходят еще до сих пор в Будапеште, потому что плавание еще соревнуется, они, конечно, были очень важны с точки зрения проверки готовности вообще спортсменов. Сейчас наша главная задача — это, на мой взгляд, сосредоточить всю работу и внимание на подготовку к Олимпийским играм. И, конечно, все усилия работы федерации направлены сейчас вот на это — сохранение всех необходимых стандартов подготовки, сохранение всех необходимых финансовых обязательств», — рассказала первый вице-президент Федерации синхронного плавания РФ Ольга Брусникина.

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