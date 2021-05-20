Летом в РФ ожидается полная загрузка санаториев южных регионов

Заполненность санаториев на юге РФ в июле и августе достигнет 95%. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что мест на июнь уже нет. Ажиотаж наблюдается и в других регионах, сообщает телеканал «Известия». Популярные направления — Алтай, Кавказские Минеральные Воды. Загрузка подмосковных санаториев превысит 70%, ожидают эксперты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.