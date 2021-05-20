Фельдшер погиб в ДТП со скорой помощью на Алтае

В Алтайском крае в результате ДТП с машиной скорой помощи и легковушкой погиб фельдшер, еще три человека получили травмы. Об этом в четверг, 20 мая, сообщается на сайте краевого минздрава.

Авария произошла на Чуйском тракте в Первомайском районе в ночь на 20 мая на трассе Барнаул — Новосибирск. Водитель легкового автомобиля Toyota Hilux двигался со стороны Новосибирска в направлении Барнаула и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем скорой помощи ВАЗ-39623. В результате ДТП скорую отбросило в правый кювет, после чего она опрокинулась, пишет сайт kp.ru. Один из пассажиров скорой скончался.

Еще три человека — водители транспортных средств и пассажир «УАЗ» — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, пишет сайт 360tv.ru. Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильно тяжелое. Известно, что скорая двигалась без пациента.

В ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

В апреле сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи во Владивостоке. По факту ДТП проводится проверка, специалисты устанавливают тяжесть вреда здоровью пострадавших. Расследование взято под контроль прокуратурой Владивостока.