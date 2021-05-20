Редкие экспонаты из Московского Кремля впервые покажут во Владивостоке

Во Владивостоке в Главном корпусе Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева открылась выставка «Романовы. От царя до императора», посвященная Дому Романовых. Ее организовали в рамках партнерства между владивостокским музеем и Музеями Московского кремля. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и в сотрудничестве с Ассоциацией менеджеров культуры.

На выставке представлены уникальные экспонаты, которые отражают московский период правления царской династии. Можно увидеть, в том числе, предметы, которые ранее никогда не покидали сокровищницу Московского Кремля.

Как пишет ИА PrimaMedia, выставка раскрывает историю царской династии в более личном, семейном смысле. На ней можно увидеть царскую посуду и драгоценные подарки от английских, шведских и голландских послов, иконы патрональных святых, оберегавших представителей правящего рода.

Эта выставка является третьим совместным проектом в рамках соглашения о сотрудничестве между Музеями Московского Кремля и Музеем истории Дальнего Востока. Основная цель проекта — представить коллекции главной музейной сокровищницы страны и позволить жителям Приморского края и Дальнего Востока познакомиться с ключевыми страницами российской истории.

Выставка «Романовы. От царя до императора. Из собрания Музеев Московского Кремля» будет работать до конца сентября.