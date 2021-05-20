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Эксперты сообщили о двукратном росте активности хакеров-вымогателей

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По данным Check Point Research (CPR), за первые четыре месяца месяца 2021 года с вирусами-вымогателями столкнулось на 102% больше компаний, чем в первом полугодии 2020-го. Речь о программах, которые, проникая в компьютер, шифруют все данные и требуют выкуп за ключ для дешифровки.

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Авторы исследования назвали рывок «ошеломляющим». С начала апреля специалисты еженедельно отслеживают атаки программ-вымогателей более чем на 1 тыс. организаций. Для сравнения: в конце первого квартала 2020 года этот показатель был ниже 600.

Пока нет причин для снижения количества атак, отметил руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point Software Technologies в России Сергей Забула. По его оценке, 100-процентный прирост числа инцидентов можно будет наблюдать и в конце 2021 года.

«Злоумышленники будут продолжать изобретать новые, более сложные атаки, чтобы развивать свой бизнес и красть большие суммы денег. И если компании не будут уделять особое внимание обучению своих сотрудников и повышению уровня кибербезопасности организации в целом, размеры ущерба будут расти», — сказал специалист.

Данные ESET тоже говорят о двукратном увеличении числа инцидентов с применением вирусов-шифровальщиков в 2021 году, сказал «Известиям» технический директор компании в России и СНГ Виталий Земских. По его словам, тренд растет из-за халатного отношения к информационной безопасности во многих организациях.

Еще одна из причин популярности метода связана с тем, что вирусы-шифровальщики — один из самых понятных способов коммерциализации усилий для хакеров, добавил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Большой пуш: активность хакеров-вымогателей в 2021 году выросла вдвое

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