Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Госдеп указал на планы властей США препятствовать реализации СП-2
Мир
Выдававшие себя в соцсетях за Илона Маска мошенники украли более $2 млн
Мир
Эрдоган назвал политическим решением отмену «Формулы-1» и финала ЛЧ в Турции
Мир
В ЕП призвали приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз
Мир
В дипмиссии сообщили о проработке вопроса выезда россиян из сектора Газа
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой
Наука
Китай перенес запуск грузового корабля «Тяньчжоу-2»
Спорт
Россиянин Колесников завоевал золото на ЧЕ на дистанции 100 м кролем
Общество
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с сентября

Умерла актриса и радиоведущая Галина Новожилова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Российском академическом Молодежном театре.

«Ушла из жизни <...> Галина Григорьевна Новожилова. Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!», — говорится в сообщении.

Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. В Российском академическом молодежном театре артистка служила с 1945 по 2003 год, куда она пришла после окончания Московской театральной студии. Новожилова сыграла более 60 ролей.

Помимо этого, она снималась в фильмах «Такая короткая долгая жизнь», «Белая лошадь — горе не мое», «Пушкинские сказки», «Слезы капали» и «Сообщница». Вела на Всесоюзном радио программы «С добрым утром!» и «Пионерская зорька».

Кроме того, актриса занималась озвучиванием мультфильмов и аудиокниг. Ее голосом говорили Дюймовочка (1964 год), а также королева в «Двенадцати месяцах», белка в «Лесной истории» (1956 год) и паж в мультфильме «Человечка нарисовал я» (1960 год).

В 2002 году Новожилова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021