Умерла актриса и радиоведущая Галина Новожилова

Заслуженная артистка РСФСР Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Российском академическом Молодежном театре.

«Ушла из жизни <...> Галина Григорьевна Новожилова. Наши соболезнования родным и близким. Светлая память!», — говорится в сообщении.

Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. В Российском академическом молодежном театре артистка служила с 1945 по 2003 год, куда она пришла после окончания Московской театральной студии. Новожилова сыграла более 60 ролей.

Помимо этого, она снималась в фильмах «Такая короткая долгая жизнь», «Белая лошадь — горе не мое», «Пушкинские сказки», «Слезы капали» и «Сообщница». Вела на Всесоюзном радио программы «С добрым утром!» и «Пионерская зорька».

Кроме того, актриса занималась озвучиванием мультфильмов и аудиокниг. Ее голосом говорили Дюймовочка (1964 год), а также королева в «Двенадцати месяцах», белка в «Лесной истории» (1956 год) и паж в мультфильме «Человечка нарисовал я» (1960 год).

В 2002 году Новожилова была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.