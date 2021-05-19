Строительство детсада на Планерной в Орле завершат к ноябрю
В Орле выбрали подрядчика на завершение строительства детского сада на улице Планерной в Заводском районе. Соответствующие результаты конкурса подвели накануне, 18 мая.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, сумма контракта составит 66,1 млн рублей при начальной стоимости в 66,4 млн рублей. Подрядная организация ООО «Авилон» стала единственной, кто подал заявку, уточняет InfoOrel.ru.
Предыдущий подрядчик сумел залить фундамент, частично проложить инженерные сети и начал возводить тепловую коробку. Контракт с ним был расторгнут из-за низких темпов и качества строительства. Все остальные работы ООО «Авилон» должно выполнить до ноября 2021 года.
Новый одноэтажный детсад на Планерной сможет принять 80 малышей в возрасте до трех лет. Изначально объект должны были сдать к июлю этого года.
8 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству взять под особый контроль темпы ввода и стоимость новых детских садов.