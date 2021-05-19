Совет Федерации доложил президенту о планах реализации послания главы государства Федеральному собранию. Особое внимание уделено выплатам семьям с детьми. Масштабные проекты реализуют в содействии с властями на местах, сообщает телеканал «Известия».

«Нами сформирован план законодательного обеспечения послания с конкретными сроками, с конкретными ответственными, предусматривает подготовку 46 проектов федеральных законов. Сделаем всё, чтобы они были приняты в кратчайшие сроки. Для регионов это уникальная возможность совершенно по-новому подойти к вопросам развития своих территорий, подобрать ключевые точки роста, ключевые проекты и поддержать их ресурсами», — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Андрей Турчак.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.