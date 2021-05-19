Китай перенес запуск грузового корабля «Тяньчжоу-2»

Китай перенес запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7» с китайским орбитальным грузовиком «Тяньчжоу-2» по техническим причинам. Об этом в среду, 19 мая, сообщило Центральное телевидение Китая.

Ожидалось, что ракета-носитель будет запущена с космодрома Вэньчан южной китайской провинции Хайнань в 1:00 по пекинскому времени (20:00 мск).

Китайская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса семейства «Чанчжэн» представляет новую линейку китайских ракет-носителей, использующих экологически чистые компоненты ракетного топлива: жидкий кислород и керосин.

«Чанчжэн-7» позволит выводить на околоземную орбиту космические аппараты весом до 13,5 т, на солнечно-синхронную орбиту — до 5,5 т — и до 7 т на геопереходную орбиту.

Первый запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7» состоялся 25 июня 2016 года с китайского космодрома Вэньчан.