Балкон обрушился на мужчину во время песчаной бури в Астрахани

В Астрахани кирпичная балконная кладка упала с высоты 9–10-го этажа на проходившего мимо мужчину. Об этом сообщает в среду, 19 мая, РЕН ТВ.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как прохожий пытается помочь пострадавшему подняться, однако тот не может встать. Возле места происшествия видны обвалившиеся кирпичи, а также частично разрушенная кирпичная кладка.

По словам очевидцев, в центре Астрахани на пересечении улиц Кирова и Челюскинцев также рухнула конструкция для ремонта фасада. В результате инцидента оказались повреждены сразу несколько автомобилей.

Инцидент произошел в разгар бушующей в городе песчаной бури. Как сообщает «Астрахань 24», подобное природное явление не является редкостью для города, однако порывы ветра в настоящий момент достигают 15–20 м/с. При этом весь город погружен в оранжево-красный смог.

В ночь на 19 мая несколько автомобилей пострадали во время грозы в Липецке. Скорость ветра достигала 15 м/с, выпало 2,9 мм осадков.

24 апреля в Ижевске балконная обшивка упала на двух девушек, когда они заходили в магазин.