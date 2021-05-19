Массовая драка с участием более 30 человек произошла в Москве

В Москве на проспекте Вернадского ночью 18 мая произошла массовая драка с участием около 35 человек. Об этом 19 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

Выяснилось, что конфликт разгорелся после нанесения побоев одному из участников потасовки, которая и переросла затем в массовую драку с использованием палок, электрошокеров и оружия.

Полицейские задержали 15 человек. Нескольким участникам драки, получившим тяжелые травмы головы, потребовалась госпитализация. Как сообщалось ранее в среду, пострадали не менее шести человек.

Как сообщили в главном управлении МВД РФ по городу Москве, драка произошла между посетителям кафе, гражданами Киргизии и Таджикистана. По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за личной неприязни и носит бытовой характер.

Двое задержанных были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ), семь человек — за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Ранее в апреле блогер спровоцировал массовую драку в торговом центре «Афимолл» в Москве, разбрасывая деньги.

По информации пресс-службы администрации ТЦ , акция блогера собрала около 50 человек.