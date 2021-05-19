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Сенаторы попросили президента о переносе Всероссийской переписи населения

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Сенаторы попросили президента о переносе переписи населения. Всероссийский учет совпадает с избирательной кампанией, сообщает телеканал «Известия».

«В июне у нас официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Государственную думу, по времени она совпадает с проведением Всероссийской переписи населения, которая запланирована на август–сентябрь текущего года. Как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение. К тому же переписчики и сотрудники избирательных комиссий, те, кто должен информировать о выборах, это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах. Это, как правило, наши учителя, работники социальной сферы. В этой связи просим вашего поручения о переносе переписи населения на октябрь, выборы уже к этому времени пройдут, и люди смогут спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы. Просили бы это предложение поддержать. Благодарю за внимание», — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Андрей Турчак.

«Хорошо, хорошо, это тоже рассмотрим обязательно», — прокомментировал президент Российской Федерации Владимир Путин.

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