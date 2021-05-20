Четверть россиян продают смартфоны в соцсетях

Чтобы быстрее продать телефон, четверть россиян создают публикации в социальных сетях и просят друзей поделиться ими с другими пользователями, показал опрос сервиса «Объявления» «ВКонтакте» и исследовательской компании ResearchMe, результаты которого есть в распоряжении «Известий».

Так, купив или получив в подарок новый смартфон, каждый четвертый респондент решает продать свой предыдущий гаджет. В первую очередь опрошенные размещают посты на сервисах объявлений и узнают у друзей, не нужен ли им телефон.

Чтобы рассказать о товаре большому количеству заинтересованных людей, пользователи «Объявлений» «ВКонтакте» могут делиться своим объявлением в тематических и городских сообществах. Статистика сервиса показывает, что чаще всего таким образом распространяют публикации о продаже iPhone и Huawei. А вот к себе на стену в основном размещают объявления о продаже Xiaomi, Samsung и Nokia.

Каждый пятый респондент признался, что один или несколько раз покупал смартфон у знакомых, еще 12% получали этот гаджет в подарок от друзей. При продаже смартфона половина респондентов готовы сделать приятелям скидку до 50% от стоимости.

Опрос проводился в апреле 2021 года среди 1,1 тыс. пользователей Рунета старше 18 лет.

Накануне директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, как охладить планшет или смартфон в случае перегрева. В частности, эксперт порекомендовал не пытаться быстро охладить гаджет, так как это может нанести еще больший вред.