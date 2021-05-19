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Наука
Ученые в Испании сделают ДНК-тест останков Колумба
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Ученые в Испании сделают ДНК-тест останков Колумба

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Испанские ученые из Университета Гранады проведут ДНК-тест останков Христофора Колумба, первооткрывателя Америки, чтобы установить тайну его происхождения. Об этом в среду, 19 мая, говорится в пресс-релизе образовательного учреждения.

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Подчеркивается, что возобновляется «одно из самых долгожданных» научных исследований.

«Христофор Колумб умер 20 мая 1506 года в Вальядолиде, оставив в качестве наследия вопрос, окруженный тайной: свое истинное происхождение», — приводит RT сообщение ученых.

Часть костных останков мореплавателя извлекли из Севильского кафедрального собора в 2003 году. С тех пор их хранили в Гранадском университете.

В 2018 году иммиграционная и таможенная полиция США передала представителям Испании найденную копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая ранее была похищена.

Как напоминает телеканал «Звезда», считается, что Христофор Колумб появился в семье генуэзских ткачей. Между тем многие историки в течение последних лет поставили эту теорию под сомнение, предполагая, что мореплаватель может быть уроженцем ряда регионов Испании, а также Португалии, Хорватии и даже Польши. В связи с этим специалисты намерены провести ДНК-анализ останков мореплавателя.

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