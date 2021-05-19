Бывший заммэра Химок Ваулин задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший заммэра городского округа Химки Юрий Ваулин, который курировал вопросы социальной политики, культуры и спорта, задержан по подозрению в мошенничестве с ущербом 5 млн рублей, сообщил источник ТАСС в среду, 19 мая.

«Сотрудниками подмосковного главка полиции по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан советник главы городского округа Химки Московской области Ваулин Юрий Валентинович», — сообщил источник.

По данным другого источника агентства в силовых структурах, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Следователи и оперативники провели обыски по местам жительства и работы Ваулина в администрации округа, а также у руководителя коммерческой организации, которая фигурирует в материалах дела.

В период с 2018 по 2020 год Ваулин получил от местного бизнесмена денежные средства на расчетный счет аффилированной коммерческой организации ООО «Результат Консалтинг» (группа компаний «Результат») на сумму более 5 млн рублей за способствование выкупу земельного участка, находившегося в аренде, в Химках.

Также Ваулин должен был согласовать проект строительства пристройки к зданию на данном земельном участке, однако не выполнил обязательства, причинив бизнесмену крупный ущерб.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина задержали в московском аэропорту Шереметьево. Экс-чиновника подозревают в передаче взятки в размере более 7 млн рублей.