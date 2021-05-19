Скончалась сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино», скончалась на 54-м году жизни. Об этом в среду, 19 мая, сообщил ее муж, актер Алексей Войтюк.

«Сегодня не стало нашей Танюши... Помолитесь о ней», — написал он на своей странице в Facebook.

Войтюк не уточнил причину смерти, однако ранее сообщалось, что женщина с 2018 года борется с онкологическим заболеванием.

Дата и место прощания будут известны позднее.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, роль Мальвины досталась ей случайно — она познакомилась в поезде с ассистентом режиссера фильма «Приключения Буратино» Леонидом Нечаевым. Затем он утвердил ее на роль.

Проценко также занималась компьютерной версткой, работала редактором на телевидении, в СМИ и полиграфических компаниях.