Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых атомных блоков в Китае

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 19 мая, по видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков АЭС в Китае.

Торжественная церемония прошла по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу». Президент России и председатель КНР сначала получили доклады о готовности, а затем поочередно дали старт работе.

«Начинайте работу», — сказал российский лидер.

В ходе церемонии Путин выразил уверенность в том, что впереди у России и Китая будет «еще много амбициозных и успешных двухсторонних начинаний». Глава российского государства заявил о готовности и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнерство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий.

По словам Путина, Россия рассматривает вопрос участия Китая в строительстве многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР) в Димитровграде. Кроме того, в планах совместные исследования в области создания замкнутого ядерного топливного цикла, заметил президент РФ.

Китайский лидер со своей стороны предложил создать более открытую систему глобального энергетического управления.

По словам Си Цзиньпина, общей задачей для всех стран является противодействие климатическим изменениям. «Китай и Россия в качестве ответственных держав должны поспособствовать реализации еще большего числа низкоуглеродных проектов», — подчеркнул он.

23 марта Россия и Китай договорились об автоматическом продлении на очередной пятилетний срок Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он будет наполняться с учетом новых реалий, станет способствовать достижению новых договоренностей и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Тяньваньская АЭС является крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков № 1 и № 2 с реакторами ВВЭР-1000 прошел в 2007 году. Третий блок запустили в работу в декабре 2017 года, четвертый — передали в эксплуатацию в декабре прошлого года, на них также работают реакторы ВВЭР-1000. Сейчас стороны готовятся к строительству четвертой очереди (блоки № 7 и № 8).

Помимо этого, летом 2019 года «Росатом» и китайская государственная корпорация ядерной промышленности (CNNC) подписали генеральный контракт на строительство 3-го и 4-го блоков АЭС «Сюйдапу».