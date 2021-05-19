Фирма Дональда Трампа подозревается в нарушении уголовного кодекса США

Компания Трампа могла нарушить уголовный кодекс США. Власти Нью-Йорка изменили статус дела Trump Organization. Фирма могла завышать стоимость активов ради кредитов. Информацией о нарушениях поделился бывший юрист экс-президента США Майкл Коэн. Мужчина проработал в компании около 10 лет. Адвокаты фирмы заявляют, что дело имеет политический характер.

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