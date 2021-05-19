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Экологический оператор призвал выпускников отказаться от воздушных шаров

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Российский экологический оператор (РЭО) обратился к выпускникам школ с просьбой отказаться от запуска воздушных шариков на балах из-за угрозы загрязнения природы и возможного вреда животным от частиц пластика. Об этом в среду, 19 мая, сообщает пресс-служба РЭО.

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По оценке оператора, в нынешнем году школу окончат около 697 тыс. одиннадцатиклассников и, если каждый из них запустит по шарику, то в окружающей среде окажутся более 2 тыс. кг неперерабатываемого пластика и латекса.

«Они разлетятся по всей стране, попадут в почву и воду и будут разлагаться более четырех лет. За эти годы остатки шаров могут... загрязнить природу», — цитирует главу РЭО Дениса Буцаева ТАСС.

Как отметили в РЭО, остатки шаров разлагаются от четырех до ста лет. Латексные шары, которые часто называют биоразлагаемыми, не являются экологичными из-за добавления в них полимеров. Период распада таких шаров может составлять до четырех и более лет. Кроме того, они могут быть поглощены живыми организмами.

21 апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускные школьные вечера в 2021 году пройдут в очном формате. Он подчеркнул, что подобный сценарий возможен только с учетом всех предписаний Роспотребнадзора.

В прошлом году Минпросвещения сообщало, что часть регионов решили провести выпускные вечера очно, тогда как большинство из-за угрозы распространения COVID-19 предпочли проведение церемонии в онлайн-формате.

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