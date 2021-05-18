Российский и японский спутники могут опасно сблизиться на орбите

Российский спутник «Канопус-В» и японский аппарат ASNARO в ночь на среду, 19 мая, могут сблизиться на опасное расстояние, сообщили 18 мая в пресс-службе корпорации «Роскомос».

«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) примерно в 4:00 по московскому времени 19 мая космические аппараты «Канопус-В» № 5 (Россия) и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстояние около 200 м», — говорится в сообщении.

При этом в корпорации уточнили, что центр ведет мониторинг ситуации.

«Канопус-В» № 5, предназначенный для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли, был запущен 23 декабря 2018 года с космодрома Восточный.

Японский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 года ракетой-носителем «Днепр».

Ранее, 14 мая, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал об опасности столкновения космического мусора со спутниками.

По его словам, риски столкновения только нарастают.

По данным «Роскосмоса», на орбитах Земли работают около 3,9 тыс. спутников, еще примерно 2,8 тысячи аппаратов не функционируют и являются космическим мусором.