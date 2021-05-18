Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Нарышкин указал на нежелание Великобритании развивать диалог с Россией
Мир
В Белоруссии задержали 13 сотрудников сайта Tut.by
Мир
В украинском минобороны сообщили о планах по покупке аналога «Железного купола»
Общество
Умер актер из фильма «Руслан и Людмила» Владимир Федоров
Мир
Зеленский внес в раду законопроект о коренных народах Украины
Общество
Врач рассказала о способе пережить жару
Наука
Ученые обнаружили связь между депрессией и воспалениями в организме
Мир
Главы МИД стран ЕС призвали Израиль и Палестину к прекращению огня
Туризм
Эксперт спрогнозировал срок восстановления мирового туризма после пандемии

Российский и японский спутники могут опасно сблизиться на орбите

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский спутник «Канопус-В» и японский аппарат ASNARO в ночь на среду, 19 мая, могут сблизиться на опасное расстояние, сообщили 18 мая в пресс-службе корпорации «Роскомос».

Ново над Луной: в РФ разработали четырехместную орбитальную станцию спутника Земли
Конструкция предусматривает в том числе легкие и компактные надувные модули

«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (ГИАЦ АСПОС ОКП) примерно в 4:00 по московскому времени 19 мая космические аппараты «Канопус-В» № 5 (Россия) и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстояние около 200 м», — говорится в сообщении.

При этом в корпорации уточнили, что центр ведет мониторинг ситуации.

«Канопус-В» № 5, предназначенный для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли, был запущен 23 декабря 2018 года с космодрома Восточный.

Японский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 года ракетой-носителем «Днепр».

Ранее, 14 мая, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал об опасности столкновения космического мусора со спутниками.

По его словам, риски столкновения только нарастают.

По данным «Роскосмоса», на орбитах Земли работают около 3,9 тыс. спутников, еще примерно 2,8 тысячи аппаратов не функционируют и являются космическим мусором.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021