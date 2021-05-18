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Умер актер из фильма «Руслан и Людмила» Владимир Федоров

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На 83-м году жизни умер российский и советский актер Владимир Федоров. Он прославился благодаря роли колдуна Черномора в фильме-сказке Александра Птушко «Руслан и Людмила» 1972 года и злодея Туранчокса из фантастической картины о космосе «Через тернии к звездам» Ричарда Викторова 1980 года. Об этом сообщил друг актера Иван Шаблов на странице в Facebook.

«Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова», — написал Шаблов.

По профессии мужчина был физиком-ядерщиком, автором более 50 научных трудов и изобретений. Первый раз попал на экран в 32 года, исполнив роль Черномора.

В конце 1980-х годов Федоров вышел на профессиональную сцену — играл в спектаклях театра им. Евг. Вахтангова. С 1993 года работал в театре «У Никитских ворот». С 2004 года играл в спектаклях МХТ им. А.П. Чехова.

В 1997-1998 годах был соведущим и помощником Леонида Ярмольника в телеигре «Золотая лихорадка».

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