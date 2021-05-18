СК начал проверку информации об изнасиловании семилетней девочки в Сочи

В Сочи полиция разыскивает мужчину по подозрению в изнасиловании семилетней школьницы, когда она возвращалась домой без сопровождения взрослых. Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю проверяет информацию об изнасиловании ребенка.

«Следователями Следственного управления СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — цитирует сайт kp.ru сообщение пресс-службы ведомства. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, преступление произошло на улице Лысая Гора. Первоклассница ехала домой в автобусе. Мужчина, следивший за девочкой всю дорогу, последовал за ней, когда она вышла на остановке. Злоумышленник сильно ударил ее, взял на руки и побежал с ней. Больше девочка ничего не смогла рассказать, сообщается на сайте 360tv.ru.

У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и повреждение половых органов. В настоящее время девочка находится в шоковом состоянии в больнице.

Пока подозреваемого в совершении развратным действий не задержали. Оперативники ищут его по городским камерам видеонаблюдения.

Ранее, 15 мая, суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области Сергея Матюшина. Мужчина не смог объяснить, зачем ударил ребенка несколько раз ножом.