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СК начал проверку информации об изнасиловании семилетней девочки в Сочи

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В Сочи полиция разыскивает мужчину по подозрению в изнасиловании семилетней школьницы, когда она возвращалась домой без сопровождения взрослых. Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю проверяет информацию об изнасиловании ребенка.

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«Следователями Следственного управления СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — цитирует сайт kp.ru сообщение пресс-службы ведомства. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, преступление произошло на улице Лысая Гора. Первоклассница ехала домой в автобусе. Мужчина, следивший за девочкой всю дорогу, последовал за ней, когда она вышла на остановке. Злоумышленник сильно ударил ее, взял на руки и побежал с ней. Больше девочка ничего не смогла рассказать, сообщается на сайте 360tv.ru.

У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и повреждение половых органов. В настоящее время девочка находится в шоковом состоянии в больнице.

Пока подозреваемого в совершении развратным действий не задержали. Оперативники ищут его по городским камерам видеонаблюдения.

Ранее, 15 мая, суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы в Нижегородской области Сергея Матюшина. Мужчина не смог объяснить, зачем ударил ребенка несколько раз ножом.

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