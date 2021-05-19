В мае под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета на два месяца отправлен руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины (не предусмотренный, кстати, Конституцией страны) обвинил его в государственной измене за стремление к восстановлению партнерских отношений с Россией, в первую очередь в экономической сфере, и реализации соглашений «Минск-2» с целью урегулирования ситуации в Донбассе. До этого СНБО требовал ввести против Виктора Медведчука и его супруги санкции путем блокирования их банковских счетов и установления запрета на распоряжение движимым и недвижимым имуществом. Это было подтверждено соответствующими указами президента Владимира Зеленского.

При этом представители прокуратуры так и не смогли доказать вину Медведчука в рамках состоявшегося судебного процесса. Домашний же арест был больше результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны правящей в Киеве власти и украинских националистов.

Арест Медведчука не был случайным. На фоне существенного снижения поддержки украинцами правящей партии «Слуга народа» рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» продолжает расти, особенно в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Согласно последним социологическим опросам, каждая из этих политсил имеет порядка 20% голосов избирателей, что неприемлемо для президента Зеленского.

В Кремле обеспокоены закрытием на Украине таких общенациональных СМИ, как ZIK, «112 Украина» и NewsOne (американцы заблокировали их трансляцию в YouTube на территории Украины). А также тем, что «по политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России». В противном случае трудно объяснить, как двусторонний товарооборот наших стран в 2020 году, когда из-за пандемии новой коронавирусной инфекции наблюдался серьезнейший экономический спад, мог составить $9,9 млрд.

С момента обретения Украиной независимости принципиальные решения в Киеве всегда определяли местные олигархи. Ведь и приход к власти Зеленского был инициирован днепропетровским «крупным бизнесменом» Игорем Коломойским, который впоследствии стремился установить контроль над Национальным банком Украины. Этого удалось избежать за счет усиления влияния на офис президента и правительство Украины донецкого олигарха Рината Ахметова. Как правило, борьба местных воротил не представляла проблемы для киевской власти, так как вопрос касался лишь степени их влияния, а не изменения самой власти. Как считают президент Зеленский и его американские кураторы, влиятельный предприниматель и политический деятель Виктор Медведчук выступает против действующей власти, поэтому его и обвинили в государственной измене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму.

Нарастание антидемократических тенденций на Украине стало возможным из-за принципиального изменения внутриполитической ситуации в США, где борьба против сохранения у власти президента Дональда Трампа привела к ущемлению гражданских прав его сторонников. После этого пришедший в Белый дом «демократ» Джо Байден санкционировал Зеленскому любые действия, за исключением масштабной войны в Донбассе, чтобы сохранить контроль американцев над этой страной. Именно поэтому помощник госсекретаря США Филип Рикер публично поддержал политические репрессии против Медведчука: «Мы горячо приветствуем использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты». По-видимому, под реформами он понимает действие на Украине крайне неэффективных Национального антикоррупционного бюро и других аналогичных структур. На самом деле они лишь маскируются под борьбу с коррупцией, представляя собой механизм внешнего управления страной со стороны США в финансово-экономической сфере. Силовые структуры Украины американцы полностью контролируют с 2014 года.

Показательно, что ведущие европейские государства, в первую очередь Германия и Франция, стараются не замечать деятельность Зеленского по зачистке политического поля Украины от любой оппозиции. Для Берлина и Парижа важнее восстановить отношения с Вашингтоном при администрации Байдена, чем способствовать реальной демократии на украинской территории.

Таким образом, арест известного украинского политического деятеля Виктора Медведчука свидетельствует о том, что киевский режим готов использовать любые методы для борьбы со своими политическими оппонентами, выступающими за восстановление партнерских отношений с РФ. На фоне усиливающегося противостояния с Москвой американцы такую «демократическую» деятельность поощряют, а европейцы ей, как минимум, не препятствуют. Особенно на фоне масштабных учений НАТО «Защитник Европы – 2021» вблизи российских границ и в рамках подготовки к проведению саммита «Крымской платформы». Сомнительно, что это будет способствовать успеху возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшем будущем.

Автор — заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ

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