31 мая в Москве пройдет конференция «Цифровое ЖКХ и умный город на практике»

31 мая 2021 года в Москве пройдет V Всероссийская конференция «Интернет вещей и цифровая трансформация Жилищно-коммунального хозяйства – IoT в ЖКХ 2021», посвященная главным тенденциям в цифровизации ЖКХ.

Регистрация участников открыта на сайте конференции: https://www.tmtconferences.ru/events/iot2021/. Для представителей управляющих организаций сферы ЖКХ (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК) участие допускается без регистрационного сбора!

Цифровая трансформация жилищно-коммунального хозяйства России невозможна без применения технологий и сервисов интернета вещей (IoT). Наряду с облачными сервисами, искусственным интеллектом и большими данными, технологии IoT позволяют «вылечить» традиционные болезни отечественного ЖКХ, многократно повышая при этом качество предоставляемых услуг и жизни людей. Однако темпы цифровой трансформации отрасли пока оставляют желать лучшего, а масштабы внедрения передовых технологий весьма скромны, что ограничивает возможности монетизации разработок отечественных ИТ-компаний.

Для обсуждения главных тенденций в цифровизации ЖКХ и множества проблем, с которыми сталкиваются поставщики и потребители цифровых технологий для жилищно-коммунальной отрасли, организаторы ежегодной конференции «IoT в ЖКХ 2021» собирают на своей площадке представителей энергетических и строительных компаний, сервис-провайдеров и поставщиков ИТ-технологий, РСО и УК, федеральных и региональных телеком-операторов, регулирующих ведомств и институтов развития.

В формате выступлений и дискуссионных панелей эксперты конференции обменяются накопленным опытом внедрения и эксплуатации смарт-решений на основе технологий IoT.

Среди ключевых спикеров конференции:

Андрей Черненко, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Олег Романов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Армен Аветисян, вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации, ПАО МТС

Алексей Ковалев, директор Продуктового офиса «Умный дом», ПАО «Ростелеком»

Наталья Каурова, директор проектов УЭК и ЖКХ, ПАО «Сбербанк»

Ирина Ильина, директор Института региональных исследований и городского планирования, НИУ ВШЭ

Мероприятие пройдет в гибридном (онлайн/оффлайн) формате благодаря технологическому партнеру — компании CDNvideo. Организация такого уровня мероприятия потребует от технологического партнера решения сразу нескольких масштабных задач: техническое сопровождение (режиссер трансляции, звукорежиссер, продюсер и модератор), обеспечение и поддержка онлайн-трансляции группой администраторов CDN Video и удаленное подключение спикеров.

Организаторы: ТМТ Conference, «Телеспутник» и ИАА Telecom Daily