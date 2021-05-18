Трутнев согласился с необходимостью отставки мэра Владивостока Гуменюка

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что мэра Владивостока Олега Гуменюка нужно попросить написать заявление об увольнении.

Во вторник, 18 мая, Трутнев осмотрел объекты городской инфраструктуры Владивостока, в том числе фасады зданий по маршруту движения гостей и участников ВЭФ-2021, также он побывал в детском технопарке «Кванториум». По итогам он провел беседу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В ходе встречи губернатор предложил обсудить вопрос неудовлетворительной работы мэра.

«По тем субсидиям, которые получаем от вас, федерального центра, мы даем значительные денежные средства на развитие города, но качественных изменений не происходит. Работа идет, она есть, и по площадкам, и по асфальтированию, но нет значимых моментов. Вы видели, что центр города — практически ничего не изменилось. Поэтому я считаю, что работа мэра не удовлетворяет нас, краевую власть», — сказал Кожемяко.

Трутнев с ним согласился. Он напомнил, что эта тема уже обсуждалась ранее, но тогда решение принято не было.

«Я думаю, что он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффективностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему», — отметил Трутнев.

Олег Гуменюк занял свою должность 5 апреля 2019 года, он был избран на пост мэра депутатами гордумы. До этого времени, с декабря 2018 года, он был исполняющим обязанности мэра.

11 мая сообщалось, что администрация Владивостока проверила состояние магистралей, отремонтированных в 2019 и 2020 годах, и составила перечень дефектов. Отмечалось, что их устранят подрядные организации свой счет. Гуменюк тогда отмечал, что нужно обязать подрядчиков оперативно устранить все замечания.