В результате пожара в жилом доме в ХМАО пострадали три человека
В жилом двухэтажном доме в поселке Федоровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа во вторник, 18 мая, возник пожар. В результате пострадали три человека. Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.
По информации ведомства, пострадавшие — двое мужчин и женщина. Всего из дома были эвакуированы 28 человек. Площадь возгорания составила 120 кв. метров.
В 02:54 по местному времени (00:54 мск) открытое горение было ликвидировано.
Причины пожара выясняются.
15 мая в результате пожара в частном доме в Иркутской области в деревне Большая Заимка Заларинского района погибли двое детей.