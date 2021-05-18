Два человека погибли под Хабаровском при взрыве баллона в грузовике

В Хабаровском крае в результате взрыва газового баллона в кузове грузовика погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом во вторник, 18 мая, сообщается на сайте прокуратуры региона.

По информации ведомства, в 30 км от поселка Софийск Верхнебуреинского района в автомобиле ГАЗ-66 в закрытом кузове-фургоне, где находились работники золотодобывающей артели «Ниман», взорвался газовый баллон. По предварительным данным, в результате двое скончались, еще двое пострадали.

По факту происшествия ведется прокурорская проверка.

16 мая четыре человека погибли в результате ДТП с участием фуры и легкового автомобиля в Саратовской области. Отмечается, что среди погибших двое детей. Авария произошла на 535-м км трассы Нижний Новгород – Саратов. Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с фурой.