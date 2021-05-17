Ремонт улицы 2-й Батарейной стартовал в Иркутске
В Иркутске начался капитальный ремонт улицы 2-й Батарейной на участке от улицы Блюхера до улицы Подсобное хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Проект включает укладку нового асфальта, установку новых остановочных павильонов, обустройство тротуаров, а также планировку кюветов и разуклонку проезжей части для отвода воды. Протяженность ремонтируемого участка составит 3,6 тыс. м, пишет ИА IrkutskMedia.
Сейчас рабочие демонтируют старый бордюрный камень, выполняют земляные работы и разметку полотна для дальнейшего ремонта. Полностью завершить работы планируется до конца лета. Осенью стартует ремонт путепровода на станции «Батарейная».
Как отмечает заммэра — председатель комитета городского обустройства Роман Орноев, 2-я Батарейная является одной из важных транспортных артерий Ленинского округа. На ней расположено множество логистических центров, также по ней движется общественный транспорт.
Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».