Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил усилить безопасность в Петербурге на время ЧЕ по футболу
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении ударов по радикалам в Газе
Мир
Эрдоган «проклял» поднявшее флаг Израиля правительство Австрии
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю
Туризм
В АТОР рассказали о переплатах россиян за отдых за границей
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
Туризм
Аксенов рассказал о туристических возможностях Крыма
Мир
Евросоюз продлил на год режим санкций за киберпреступления
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета под Архангельском

Ремонт улицы 2-й Батарейной стартовал в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске начался капитальный ремонт улицы 2-й Батарейной на участке от улицы Блюхера до улицы Подсобное хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Проект включает укладку нового асфальта, установку новых остановочных павильонов, обустройство тротуаров, а также планировку кюветов и разуклонку проезжей части для отвода воды. Протяженность ремонтируемого участка составит 3,6 тыс. м, пишет ИА IrkutskMedia.

Сейчас рабочие демонтируют старый бордюрный камень, выполняют земляные работы и разметку полотна для дальнейшего ремонта. Полностью завершить работы планируется до конца лета. Осенью стартует ремонт путепровода на станции «Батарейная».

Как отмечает заммэра — председатель комитета городского обустройства Роман Орноев, 2-я Батарейная является одной из важных транспортных артерий Ленинского округа. На ней расположено множество логистических центров, также по ней движется общественный транспорт.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021