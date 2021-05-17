Два сельскохозяйственных предприятия пострадали от града в Крыму
Два предприятия пострадали от крупного града на территории Крыма. По данным аграриев, ущерб нанесен посадкам яблонь и миндаля.
По данным синоптиков, градовые очаги наблюдались в Симферопольском, Сакском, Белогорском и Красногвардейском районах. В Симферопольском районе пострадало ООО «Антей», где осадки побили яблони на площади 60 га и повредили 68 га озимых всходов. В Сакском районе пострадали посадки миндаля на площади 80 га. Об этом пишет ИА «Крыминформ».
В остальных районах многолетние культуры не пострадали. По данным госпредприятия «Крымский элеватор», от осадков удалось защитить порядка 1,5 тыс. га садов.
По данным синоптиков и местных жителей, в районе аэропорта в Симферополе размер градин достигал 40 мм в диаметре. Осадки не нанесли ущерба помещениям и оборудованию аэропорта.