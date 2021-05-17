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Боевое искусство: как с помощью пистолета получить шедевр

Бывший израильский снайпер пытается забыть свое прошлое
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Art attack
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Бывший снайпер Армии обороны Израиля, 42-летний Давид Ройтман, решил серьезно заняться искусством. Однако в качестве инструмента для создания своих полотен вместо кистей он использует оружие. Как творит бывший военный – в фотогалерее «Известий»
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Art attack
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Мастерская художника расположена на стрельбище в Ашдоде
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Для создания каждой картины он сначала заготавливает мешочки с краской
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
А затем расстреливает подвешенные перед холстом краски из пистолета
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Из разноцветных брызг и букв, написанных на русском, английском и иврите, образуются художественные произведения
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
На Украине, откуда Давид родом, он использует для творчества танк
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Здесь краски требуется гораздо больше
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Художник расстреливает заготовки из танковой пушки
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Без помощников здесь не обойтись
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Это занятие, по словам Давида, позволяет ему отогнать тяжелые воспоминания о боевой службе
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
«Это исцеление искусством», - признается художник
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Art attack
Фото: REUTERS/Amir Cohen
«Когда я стреляю - не в людей, не на войне, не во время боевой службы - а для развлечения и в попытке донести свои мысли до окружающих, меня это успокаивает», - говорит он
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REUTERS/Amir Cohen
«Отправляя своих детей на войну, каждый должен подумать о том, что после возвращения домой, они будут нуждаться в психологической поддержке», - так он объясняет основную идею и посыл своего творчества
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Новое увлечение приносит творцу не только моральное удовлетворение, но и неплохой доход. По его словам, два десятка его работ были проданы по цене от пяти до десяти тысяч долларов за каждую
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