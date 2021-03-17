Прямой эфир
Мир
Американский дирижер Джеймс Ливайн умер в возрасте 77 лет
Происшествия
Машина из ЗРК С-300 заблокировала движение на трассе под Москвой
Мир
Украинский депутат предрекла техногенную катастрофу в Одессе
Спорт
Поветкин рассказал о своей ненависти к Хуку
Мир
В США назвали «кошмаром НАТО» возможные поставки Су-57 Турции
Спорт
Газзаев поддержал отказавшихся преклонить колено российских арбитров
Наука
Ученые выявили неуязвимые мутации коронавируса
Экономика
Силуанов допустил расширение программы льготной ипотеки на семьи с детьми
Мир
В МИДе указали на ответственность США за ухудшение отношений с РФ

Международный научный форум пройдет в Астрахани в мае этого года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный форум «Каспий 2021: пути устойчивого развития» пройдет в этом году в Астрахани. Соответствующее предложение поддержал губернатор региона Игорь Бабушкин, сообщает Агентство международных связей Астраханской области.

Мероприятие пройдет с 26 по 28 мая на базе Астраханского государственного университета (АГУ). Среди участников заявлены ученые и предприниматели, ведущие эксперты в области экологии, энергетики и транспортного развития. Уже есть предварительные договоренности с представителями из Ирана, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, пишет «Астрахань-24».

Свое участие также подтвердили Российская и Азербайджанская академии наук.

Как рассказал ректор АГУ Константин Маркелов, организаторы рассчитывают на интерес к мероприятию со стороны руководителей федеральных министерств и структур, руководителей ведущих российских компаний.

На площадках форума планируется провести совет ректоров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также заседание комиссии по науке, технологиям и инновациям Ассоциации госуниверситетов и научно-исследовательских центров.

В 2020 году участие в международном форуме «Каспий XXI века: пути устойчивого развития» приняли около 100 делегатов из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021