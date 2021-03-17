Международный научный форум пройдет в Астрахани в мае этого года

Международный форум «Каспий 2021: пути устойчивого развития» пройдет в этом году в Астрахани. Соответствующее предложение поддержал губернатор региона Игорь Бабушкин, сообщает Агентство международных связей Астраханской области.

Мероприятие пройдет с 26 по 28 мая на базе Астраханского государственного университета (АГУ). Среди участников заявлены ученые и предприниматели, ведущие эксперты в области экологии, энергетики и транспортного развития. Уже есть предварительные договоренности с представителями из Ирана, Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, пишет «Астрахань-24».

Свое участие также подтвердили Российская и Азербайджанская академии наук.

Как рассказал ректор АГУ Константин Маркелов, организаторы рассчитывают на интерес к мероприятию со стороны руководителей федеральных министерств и структур, руководителей ведущих российских компаний.

На площадках форума планируется провести совет ректоров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также заседание комиссии по науке, технологиям и инновациям Ассоциации госуниверситетов и научно-исследовательских центров.

В 2020 году участие в международном форуме «Каспий XXI века: пути устойчивого развития» приняли около 100 делегатов из Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.