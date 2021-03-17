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Подготовку к открытию летних лагерей начали в Тамбовской области

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В Моршанском районе Тамбовской области стартовала подготовка к летнему отдыху школьников. В 2021 году в детских пришкольных лагерях смогут отдохнуть около 1,6 тыс. ребят.

Как рассказала начальник райотдела образования Галина Кулюкина, власти ставят перед собой задачу создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников во время летних каникул. Также среди задач стоит развитие творческого и интеллектуального потенциала детей, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Для организации отдыха в Моршанском районе создана межведомственная комиссия. В нее вошли специалисты сфер образования, здравоохранения, культуры, а также сотрудники полиции и пожарной службы. В общей сложности 16 человек.

В прошлом году летняя оздоровительная кампания прошла с изменениями в связи с пандемией коронавируса. Профильные смены проводились в режиме онлайн, участие в них приняли 35 тыс. школьников.

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