Российский теннисист Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянин Аслан Карацев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче третьего круга теннисного турнира Ассоциации профессионалов (АТР), который проходит в Дубае. Об этом 17 марта сообщил «Спорт-Экспресс».

Карацев обыграл имевшего 17-й номер посева Сонего со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале он сыграет с итальянцем Янником Синнером.

15 марта россиянин Даниил Медведев поднялся на вторую строчку рейтинга АТР. За неделю до этого теннисист занимал третье место.

Как напоминает «Газета.ру», после победы на турнире в Марселе российский спортсмен, набравший 9940 очков, обошел испанца Рафаэля Надаля (9670 очков). Первым в рейтинге остается сербский теннисист Новак Джокович (12 008).