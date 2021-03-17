Прямой эфир
Мир
Американский дирижер Джеймс Ливайн умер в возрасте 77 лет
Происшествия
Машина из ЗРК С-300 заблокировала движение на трассе под Москвой
Мир
Украинский депутат предрекла техногенную катастрофу в Одессе
Спорт
Поветкин рассказал о своей ненависти к Хуку
Мир
В США назвали «кошмаром НАТО» возможные поставки Су-57 Турции
Спорт
Газзаев поддержал отказавшихся преклонить колено российских арбитров
Наука
Ученые выявили неуязвимые мутации коронавируса
Экономика
Силуанов допустил расширение программы льготной ипотеки на семьи с детьми
Мир
В МИДе указали на ответственность США за ухудшение отношений с РФ

США снова намерены ввести санкции против РФ

0
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон снова намерен ввести санкции против Москвы, передает телеканал «Известия». Формальным поводом послужило якобы имевшее место вмешательство в выборы президента страны. На этот раз якобы Москва влияла на избирательную кампанию 2020 года. При этом даже спецслужбы США заявляют о невмешательстве России. В докладе говорят о лицах, которые связаны с нашей страной. В Кремле все обвинения назвали безосновательными.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021