США снова намерены ввести санкции против РФ

Вашингтон снова намерен ввести санкции против Москвы, передает телеканал «Известия». Формальным поводом послужило якобы имевшее место вмешательство в выборы президента страны. На этот раз якобы Москва влияла на избирательную кампанию 2020 года. При этом даже спецслужбы США заявляют о невмешательстве России. В докладе говорят о лицах, которые связаны с нашей страной. В Кремле все обвинения назвали безосновательными.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.