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Состав тела: как сделать прививку в поезде

Передвижная поликлиника проводит вакцинацию в отдаленных районах Сибири
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поезд
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
Медицинский поезд «Академик Федор Углов», запущенный в 2010 году в качестве поликлиники на колесах для обслуживания жителей отдаленных регионов России, подключился к вакцинации. Как делают прививки на железной дороге — в фотогалерее «Известий»
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вакцинация
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
Передвижной консультативно-диагностический центр начал вакцинацию на станциях Восточно-Сибирской железной дороги с 11 марта
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поезд
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
Поезд уже побывал на станциях Черемхово, Залари, Зима, Куйтун и Тулун. Дальнейший маршрут пройдет через Нижнеудинск, Алзамай, Тайшет, Невельскую, Новочунку, Чуну, Турму, Вихоревку, Падунские Пороги и Гидростроитель
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бумаги
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
В поезде оборудованы три прививочных кабинета
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врач
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
Перед вакцинацией пациентов осматривает терапевт
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очередь
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
Есть и специально оборудованный вагон, где за привившимися в течение получаса после процедуры наблюдают специалисты
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вакцина
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
Вакцинация проводится бесплатно, пациенты получают прививку препаратом «Спутник V»
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поезд
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
Во время работы медицинского поезда пациенты смогут также проконсультироваться и получить помощь у специалистов, необходимо лишь направление из поликлиники
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очередь
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
Состав оснащен самым современным высокоточным рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологическим и другим оборудованием, которое позволяет быстро провести диагностику и назначить лечение. Работники передвижной поликлиники могут организовать сеансы телемедицинской связи, консилиумы и консультации с врачами ведущих клиник
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вагон
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
За прошедшие дни прививку успели получить 480 человек — 380 железнодорожников и 100 местных жителей
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вакцина
Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev
Всего до завершения маршрута 29 марта медики планируют привить до 5 тыс. человек. Неистраченные запасы вакцины передадут в местные поликлиники. Второй компонент вакцины пациенты получат через 21 день — во время следующего заезда
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