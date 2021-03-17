Прямой эфир
Мир
В Кремле назвали малопредсказуемыми санкционные действия оппонентов России
Общество
Госдума закрепила в первом чтении право офицеров ВМФ в отставке носить кортики
Экономика
В Минфине подготовили новые правила инвестирования средств ФНБ
Экономика
Путин призвал жестко пресекать злоупотребления средствами на нацпроекты
Мир
Украинский посол попросил у Германии помощи в «возвращении» Крыма
Общество
Матвиенко пообещала рост соцподдержки семей с детьми
Общество
Путин указал на проблему неоправданного роста тарифов ЖКХ
Экономика
Счетная палата сочла риск топливного кризиса в России минимальным
Мир
Байден заявил о взаимопонимании с Путиным
Сюжет:

Путин призвал жестко пресекать злоупотребления средствами на нацпроекты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что злоупотребления в использовании денежных средств, направленных на национальные проекты, должны пресекаться. Об этом он сказал на коллегии Генеральной прокуратуры в среду, 17 марта.

Отложные нужды: эксперты прогнозируют снижение расходов на нацпроекты на 10-25%
Их реализация в 2020 году принесет ВВП страны 0,7%, подсчитали аналитики

«Отмечу и надзорное сопровождение стратегических национальных проектов. На эти цели выделяются значительные государственные деньги. И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушение и злоупотребление здесь должны пресекаться и строго наказываться», — отметил Путин.

Глава государства также потребовал от прокуроров активнее анализировать соответствия доходов и расходов чиновников.

По мнению Путина, прокуратура должна уделять серьезное внимание борьбе с коррупцией прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление государственных услуг, использование муниципального и госимущества.

В мае 2020 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщал, что основные нарушения в реализации нацпроектов связаны с коррупцией, подделкой отчетности и организацией госзакупок.

Летом прошлого года также сообщалось, что в России с начала 2019 года года возбуждено 161 уголовное дело за нарушения при реализации национальных проектов.

Тогда генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что нарушения были выявлены на всех этапах освоения средств. В частности, прокуратура вскрыла случаи, когда бюджетные деньги не доходили до получателя или неправомерно расходовались.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни граждан.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021