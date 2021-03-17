Путин призвал жестко пресекать злоупотребления средствами на нацпроекты

Президент России Владимир Путин заявил, что злоупотребления в использовании денежных средств, направленных на национальные проекты, должны пресекаться. Об этом он сказал на коллегии Генеральной прокуратуры в среду, 17 марта.

«Отмечу и надзорное сопровождение стратегических национальных проектов. На эти цели выделяются значительные государственные деньги. И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушение и злоупотребление здесь должны пресекаться и строго наказываться», — отметил Путин.

Глава государства также потребовал от прокуроров активнее анализировать соответствия доходов и расходов чиновников.

По мнению Путина, прокуратура должна уделять серьезное внимание борьбе с коррупцией прежде всего в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление государственных услуг, использование муниципального и госимущества.

В мае 2020 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщал, что основные нарушения в реализации нацпроектов связаны с коррупцией, подделкой отчетности и организацией госзакупок.

Летом прошлого года также сообщалось, что в России с начала 2019 года года возбуждено 161 уголовное дело за нарушения при реализации национальных проектов.

Тогда генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что нарушения были выявлены на всех этапах освоения средств. В частности, прокуратура вскрыла случаи, когда бюджетные деньги не доходили до получателя или неправомерно расходовались.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни граждан.