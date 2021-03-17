В Нижневартовске поймали гулявшего по улицам медведя. Животное заметили утром 17 марта в районе улицы Авиаторов, сообщает телеканал «Известия». Хищник бегал за людьми, загнал мужчину на крышу остановки. Медведь позже забежал на территорию предприятия, где его и поймали. Ситуацию держат под контролем специалисты, пострадавших нет. Полиция задержала хозяина медведя. Им оказался местный бизнесмен.

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