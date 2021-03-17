Третий этап «Туристического кешбэка» стартует 18 марта

Третий этап программы «Туристический кешбэк» стартует в ночь на 18 марта. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, приобрести путёвки можно будет до 15 июня. На 3 этапе в программе участвуют около 3,5 тыс. отелей, сообщает телеканал «Известия». Период проживания должен составлять не менее двух ночей. Люди смогут найти разные виды туров по всей стране. Активный отдых ждет туристов в Сибири и на Дальнем Востоке. Путешествия на теплоходах по Волге и Ладожскому озеру. Можно отправиться даже в железнодорожный круиз. Оплатить путешествие необходимо картой платёжной системы «Мир», государство компенсирует до 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо картой «Мир», кешбэк до 20%.

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