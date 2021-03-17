В Москве арестован президент ООО ФСБ

Президент коммерческой организации «Фонд содействия безопасности» (ООО ФСБ) Андрея Першина арестовали в Москве. Об этом в среду, 17 марта, пишет газета «Коммерсант».

По информации издания, бывшего сотрудника госбезопасности заподозрили в получении от гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина 24 млн рублей за решение проблем, возникших якобы из-за его уголовного преследования.

Першин утверждал, что получил информацию о том, что в отношении Мелина правоохранители якобы намерены направить материалы проверки в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с несколькими земельными участками и их хищением.

В ходе встреч с предпринимателем Першин убеждал его в том, что может помочь решить проблему за определенную сумму, запросив 24 млн рублей якобы для передачи должностным лицам МВД.

Мелин решил обратиться в ФСБ, его дальнейшие переговоры с Першиным проходили уже под контролем спецслужбы.

Подозреваемого задержали после получения первой выплаты от предпринимателя в размере 100 тыс. рублей.

В декабре прошлого года сообщалось, что двое полицейских, которые вымогали деньги, угрожая возбудить дело о наркотиках, были задержаны в Москве, двое их сообщников скрылись.