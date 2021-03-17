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В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией

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Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль признал, что Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом он написал в статье для издания Kurier.

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По мнению Ляйтля, отношения России и Европы достигли низшей точки, однако есть шанс на их перезагрузку. Для этого следует «применить творческий подход», чтобы найти новые решения. В частности, наладить экономическое сотрудничество, а также взаимодействие в сферах науки и культуры.

При этом в ситуации с Украиной, отметил он, Евросоюзу следует взять пример с Австрии и сохранять нейтралитет.

Среди других точек соприкосновения Ляйтль назвал изменение климаты и цифровизацию.

В конце января бывший председатель Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений между Россией и Европой. По его мнению, странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними задачи без участия Москвы.

Несколько дней спустя президент России Владимир Путин отметил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня, так как это в интересах обеих сторон. По словам российского лидера, для этого диалог должен быть честным и необходимо избавиться от «фобий прошлого».

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