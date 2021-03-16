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Число лесных пожаров сократилось в восемь раз за пять лет в Тверской области

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Количество лесных пожаров в Тверской области сократилось в восемь раз за пять лет. Перед началом пожароопасного сезона в регионе проведут смотр сил и средств, а также очистку водоемов и опашку населенных пунктов.

Информация была озвучена на очередном заседании правительства Тверской области. По словам губернатора Игоря Рудени, за последние годы была сформирована система подготовки к пожароопасному периоду. В Тверской области ведется работа по обводнению торфяников, а также продолжается укрепление материально-технической базы центра «Тверьлес». Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Руденя отметил, что в 2020 году в регионе было зафиксировано четыре лесных пожара. В 2016 году произошло 36 пожаров. В 2021 году пожарную безопасность обеспечат около 2 тыс. сотрудников различных ведомств и порядка 1 тыс. специальных машин. Кроме того, в регионе будут работать более 200 добровольных пожарных формирований.

Специалисты запланировали прочистку 5 тыс. км противопожарных минерализированных полос и обустройство 1,5 тыс. полос. За обстановкой в лесах и на торфяниках контроль будет вестись с воздуха.

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